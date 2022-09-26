Федерация санного спорта России не будет подавать апелляцию на отстранение россиян от международных соревнований

Федерация санного спорта России ( ) пока не будет подавать апелляцию на решение исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Об этом заявила глава ФССР Наталия Гарт.

«Мы пока не планируем подавать апелляцию на решение исполкома FIL отстранить российских саночников от международных стартов.

Дело в том, что летом в устав международной федерации были внесены соответствующие поправки, которыми исполком воспользовался», — сказала Гарт.