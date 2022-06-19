Конгресс Международной федерации санного спорта не рассматривал вопрос о запрете россиянам выступать на международных соревнованиях

Глава Федерации санного спорта России ( ) сообщила, что конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) в ходе двухдневной работы не касался вопроса о возможности запрета саночникам из России выступать на международных соревнованиях.

Отчетно-выборный конгресс FIL прошел 18-19 июня в Тироле.

«Вопрос о возможности восстановления санкций против российского санного спорта был третьим в повестке конгресса, однако перед самым началом вчерашнего заседания этот пункт был вычеркнут.

И никто к этому вопросу не возвращался, поэтому ситуация с выступлением наших спортсменов на международных стартах остается такой, какой была перед началом конгресса.

Но никто не знает, что они еще могут придумать. А так, повторюсь, ничего не изменилось после этого конгресса, мы только потеряли своих представителей в международной федерации, которые не были избраны», – сказала Гарт.