Глава Федерации санного спорта России: «Наша задача – быть готовыми в нужный момент вернуться на международную арену. Не имеем права подвести страну и президента, мы его батальон»

Глава Федерации санного спорта России назвала сборную батальоном президента.

– Надеетесь ли вы, что российские саночники примут участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии?

– Есть какие-то вещи, которые неподвластны нашему контролю. Наше желание выступить на Олимпиаде-2026 мы не можем воплотить в жизнь в одиночку. Сейчас в мире решаются более глобальные вопросы. Спорт, к моему сожалению, является заложником этого процесса. Думаю, как только наступит потепление в большой мировой политике, начнется и потепление в спортивной сфере. Все взаимосвязано.

Сейчас нам не нужно гадать, поедем мы на ближайшую Олимпиаду или нет. Наша задача – поддерживать на высоком уровне развитие своего вида спорта и быть готовыми в нужный момент вернуться на международную арену. Мы не имеем права подвести свою страну и своего президента, мы его батальон.

– А если этому батальону предложат выступать под нейтральным флагом?

– Я считаю, что наш батальон достоин идти под флагом своей страны. А о возможности выступления в нейтральном статусе можно будет говорить только после того, как поступит такое предложение, – сказала Наталия Гарт .