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Сборные России по бобслею и скелетону проведут тренировочный сбор в Китае

Сборные России по бобслею и скелетону проведут тренировочный сбор в Китае.

«Наша команда 19 января улетит в Китай на тренировочный сбор, который продлится до 3 февраля и будет проходить на олимпийской трассе.

В состав команды вошли сильнейшие бобслеисты страны, включая Ростислава Гайтюкевича, и все ведущие скелетонисты. Всего в Китай планируют поехать около 50 человек. Это сами спортсмены, тренеры, механики, врачи и массажисты.

Нашим спортсменам, продолжающим готовиться, несмотря на все сложности, к Олимпиаде-2026, очень важно иметь возможность тренироваться на разных трассах.

Мы очень благодарны Министерству спорта России и лично министру спорта Михаилу Владимировичу Дегтяреву, который очень оперативно отреагировал на нашу просьбу и сделал все, чтобы наши спортсмены опять получили возможность потренироваться на олимпийской трассе в Китае и получить бесценный опыт», – сказал глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России жен (бобслей)
Анатолий Пегов
logoсборная России (скелетон)
бобслей
logoРостислав Гайтюкевич
logoсборная России (бобслей)
ФБСР (Федерация бобслея России)
logoсборная России жен (скелетон)
Скелетон
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoОлимпиада-2026
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