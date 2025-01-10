Сборные России по бобслею и скелетону проведут тренировочный сбор в Китае.

«Наша команда 19 января улетит в Китай на тренировочный сбор, который продлится до 3 февраля и будет проходить на олимпийской трассе.

В состав команды вошли сильнейшие бобслеисты страны, включая Ростислава Гайтюкевича, и все ведущие скелетонисты. Всего в Китай планируют поехать около 50 человек. Это сами спортсмены, тренеры, механики, врачи и массажисты.

Нашим спортсменам, продолжающим готовиться, несмотря на все сложности, к Олимпиаде-2026, очень важно иметь возможность тренироваться на разных трассах.

Мы очень благодарны Министерству спорта России и лично министру спорта Михаилу Владимировичу Дегтяреву, который очень оперативно отреагировал на нашу просьбу и сделал все, чтобы наши спортсмены опять получили возможность потренироваться на олимпийской трассе в Китае и получить бесценный опыт», – сказал глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов.