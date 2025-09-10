Три представителя России примут участие в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона
Три представителя России примут участие в конгрессе IBSF.
Президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов, вице-президент по международным вопросам Елена Аникина и генеральный секретарь Сергей Пархоменко примут участие в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
Конгресс IBSF пройдет 11-12 сентября в Кортине-д’Ампеццо.
«Одной из ключевых и самых ожидаемых тем станет участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года.
Мы с нетерпением ждем новостей из Италии и очень надеемся увидеть российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпиаде в Милане-Кортина 2026!» – заявили в ФБР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация бобслея России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости