Три представителя России примут участие в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона

Три представителя России примут участие в конгрессе IBSF.

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Анатолий Пегов, вице-президент по международным вопросам Елена Аникина и генеральный секретарь Сергей Пархоменко примут участие в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Конгресс IBSF пройдет 11-12 сентября в Кортине-д’Ампеццо.

«Одной из ключевых и самых ожидаемых тем станет участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года.

Мы с нетерпением ждем новостей из Италии и очень надеемся увидеть российских бобслеистов и скелетонистов на Олимпиаде в Милане-Кортина 2026!» – заявили в ФБР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация бобслея России
logoЕлена Аникина
бобслей
logoсборная России жен (бобслей)
Сергей Пархоменко
ФБСР (Федерация бобслея России)
Анатолий Пегов
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
logoсборная России (бобслей)
