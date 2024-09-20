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Международная федерация санного спорта не допустит россиян к своим стартам в новом сезоне

Российские саночники не будут допущены к международным стартам в новом сезоне.

Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации санного спорта (FIL).

Россияне отстранены с марта 2022 года. 

«Нам очень жаль, но политическая ситуация пока не изменилась, поэтому решение 72-го конгресса FIL по-прежнему актуально», – сообщили в пресс-службе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Санный спорт
logoсборная России (сани)
logoсборная России жен (сани)
FIL (Международной федерации санного спорта)
ТАСС
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