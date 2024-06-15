Сергей Чудинов: «Решение о продлении отстранения саночников было ожидаемо – за последний год ситуация в мире особо не изменилась»

Теги Санный спорт сборная России (сани) FIL Сергей Чудинов (сани) ТАСС Бобслей/сани/скелетон

Сергей Чудинов заявил, что решение о продлении отстранения российских саночников было ожидаемым.

«Решение о продлении нашего отстранения было ожидаемо, за последний год ситуация в мире особо не изменилась. Что касается отбора на Олимпиаду, то он будет проходить в сезоне-2025/26.

И если в следующем году нас все же допустят, то задача завоевания максимального количества квот однозначно усложнится из-за пропуска предыдущего сезона.

Очень сложно после пропуска нескольких сезонов сразу бороться за высокие места с учетом того, что наша команда значительно помолодела и у многих спортсменов нет опыта международных стартов», – сказал главный тренер сборной России по санному спорту.

«В создавшейся ситуации нам очень важно иметь возможность провести сбор на одной из зарубежных трасс. Я имею в виду, конечно, олимпийскую трассу в Китае, где в декабре прошлого года тренировались наши бобслеисты и скелетонисты.

Саночникам для успешного выступления в будущем на тех же Олимпийских играх крайне необходимо иметь опыт спусков на других трассах. Я очень надеюсь, что нам будет предоставлена возможность съездить в Пекин на сбор», – цитирует Чудинова ТАСС.

Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян

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