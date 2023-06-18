Тренер саночников Чудинов о недопуске россиян: «Это сюрпризом не стало. Но нельзя говорить, что международный сезон окончательно потерян»

Теги Санный спорт ФССР сборная России (сани) сборная России жен (сани) FIL Сергей Чудинов (сани) Кубок мира по санному спорту Бобслей/сани/скелетон

В сборной России по санному спорту не удивлены решением FIL продлить недопуск к стартам.

Накануне конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) оставил в силе отстранение российских спортсменов.

«Мы были готовы морально к тому, что наше отстранение будет продлено. Но в глубине души, конечно, надеялись, что нас вернут, всегда же хочется верить в лучшее.

Вчерашнее решение FIL лично для меня сюрпризом не стало. Но говорить сейчас, что следующий международный сезон окончательно потерян для нас, тоже нельзя, до первого этапа Кубка мира остается еще много времени.

Федерация санного спорта России была готова к решению FIL, поэтому у нас были подготовлены разные варианты календаря соревнований на следующий сезон.

В прошлом году тоже шли по такому пути. У нас есть цели, к которым наши спортсмены будут стремиться», – отметил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

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