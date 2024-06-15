Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян

Теги Санный спорт ФССР сборная России (сани) сборная России жен (сани) FIL Бобслей/сани/скелетон

Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян.

Решение принято на конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL), который проходит 14-15 июня в американском Лейк-Плэсиде.

«Присутствие российских спортсменов, тренеров и других должностных лиц Федерации санного спорта России на соревнованиях по эгидой FIL представляет собой высокий риск.

Этот риск влияет на безопасность, спокойствие и целостность этих соревнований и их участников, в том числе из Российской Федерации», – говорится в заявлении на сайте организации.

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