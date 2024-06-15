Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян
Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян.
Решение принято на конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL), который проходит 14-15 июня в американском Лейк-Плэсиде.
«Присутствие российских спортсменов, тренеров и других должностных лиц Федерации санного спорта России на соревнованиях по эгидой FIL представляет собой высокий риск.
Этот риск влияет на безопасность, спокойствие и целостность этих соревнований и их участников, в том числе из Российской Федерации», – говорится в заявлении на сайте организации.