Александр Зубков назначен президентом клуба «Байкал-Энергия». В 2017-м бобслеиста лишили двух медалей Сочи-2014

Теги Александр Зубков Байкал-Энергия Бобслей/сани/скелетон

Бывший российский бобслеист Александр Зубков стал президентом иркутского клуба «Байкал-Энергия» по хоккею с мячом.

«Предложение о назначении президентом хоккейного клуба «Байкал-Энергия» для меня стало приятным сюрпризом, и я чувствую большую ответственность представлять столь уважаемый вид спорта. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие, вместе мы будем работать на благо иркутского спорта, в интересах команды и болельщиков», – сказал Зубков.

«Богатый опыт Александра Юрьевича как в спортивной, так и в административной работе поможет в решении многих вопросов: от спортивной подготовки основной команды до популяризации хоккея с мячом и спорта в целом в Иркутской области. Уверены, что наш союз будет плодотворным», – отметил директор «Байкал-Энергии» Игорь Бондаренко.

Зубков – чемпион мира по бобслею 2011 года, серебряный олимпийский призер Турина-2006 и бронзовый призер Ванкувера-2010.

В 2017 году бобслеист лишился двух золотых медалей Сочи-2014 после дисквалификации за допинг. При этом в 2018-м Мосгорсуд признал его невиновным, разрешив сохранить титулы и льготы – таким образом, статус олимпийского чемпиона остался у Зубкова только на территории России.

Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России

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5 комментариев
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Получил должность президента клуба на территории офиса Байкал-Энергия
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Какой тошный персонаж станет президентом моей любимой команды. Всё настроение испортилось.
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Ну вот и нашли место хлебное
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А потом удивляемся, чего спортсмены все по линии партии. Вот какие подарки им. И Валиевой скоро пост дадут
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