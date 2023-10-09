Воевода о допинге в Сочи-2014: «Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые забрали сотрудники WADA»

Теги Сочи-2014 Олимпийская сборная России Александр Зубков Алексей Воевода WADA сборная России (бобслей) Министерство спорта России армрестлинг Бобслей/сани/скелетон

Алексей Воевода объяснил, почему не признал дисквалификацию после Олимпиады-2014.

В сентябре Воевода выступил на турнире по армрестлингу King of the Table в Дубае, где представился олимпийским чемпионом по бобслею. Россиянин выиграл два золота на Играх-2014 в Сочи, но в 2017 был лишен наград из-за допинговой дисквалификации.

– И еще один интересный момент с King of the Table: во время соревнований вы назвали себя олимпийским чемпионом. Можете объяснить?

– А должен? Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые под протокол забрали у нас сотрудники WADA (Всемирного антидопингового агентства) после тестирования.

Стоило предъявить им обвинения и претензии, так как именно они ответственны за дальнейшую судьбу проб после подписания протокола. Как им удалось, используя абсурдные улики и огульные обвинения, добиться сомнительного решения спортивного арбитражного судилища, говорить не стоит. Сейчас уже всем все понятно!

– Ваш напарник по сочинскому экипажу Александр Зубков в гражданском суде добился того, чтобы его считали олимпийским чемпионом на территории России. Есть желание последовать его примеру? 

– Этот прецедент мог бы автоматически обелить и меня. Был в Министерстве спорта, меня заверили, что работают над тем, чтобы вернуть честь и достоинство всем огульно обвиненным спортсменам России. Важно, чтобы именно на территории России восстановили наш статус. Ведь иной Родины у нас нет и не будет, – сказал Воевода.

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7 комментариев

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ЦСКА1960
Очень плохо, что обстоятельства не соответствуют реальности в голове Воеводы. Это, кстати, один из признаков шизофрении.
+11
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arustanjan@icloud.com
😁🤦‍♂️
+3
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Мирзоанис Якубов
В дурку его
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барабанчик
странное ощущение... вообще не сомневаюсь, что допинг наши жрали пачками в Сочи. При этом общался с Воеводой, и он не производит впечатление человека, который будет вот такую херню нести, если виновен. Впечатление бывает обманичвым, но все же
+1
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Гекдениз Кардениз
Кокаинум
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