Зубков о выдвижении депутатом в Иркутской области: «Есть понимание, что необходимо сделать на территории, на которой я вырос»

Теги Александр Зубков Политика ТАСС Бобслей/сани/скелетон

Чемпион мира по бобслею Александр Зубков объяснил решение стать депутатом.

Ранее Зубков вошел в общеобластную часть списка партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» на выборах в Законодательное собрание Иркутской области.

«Если я выдвигаюсь в Законодательное собрание, то у меня есть понимание того, что необходимо сделать на территории, на которой я вырос», – сказал бывший спортсмен.

Зубков – серебряный олимпийский призер Турина-2006 в четверках и бронзовый призер Ванкувера-2010 в двойках.

В этих же дисциплинах бобслеист побеждал на Олимпиаде-2014 в Сочи, но позже лишился золотых медалей из-за допинговой дисквалификации. При этом в 2018 году Мосгорсуд признал его невиновным и разрешил сохранить титулы и льготы – таким образом, статус олимпийского чемпиона остался у Зубкова только на территории России.

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Есть у него понимание: врать и не бояться. Таким и запомнили, таким и депутатом будет
+5
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ЦЕС
Почему спортсмены лезут во власть? Ну иди тренируй, нет хочет быть кнопкодавом…
+4
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Аркус
А до него не понимал никто? Говнюк.
+3
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Дима Рогач
Доколе?
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Wayne Gretzky 99
Олимпийский чемпион на территории России!
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Atsuktuvas
Надо еще что-то делать? Путин не все сделал за 20 лет в Иркутской области?..
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brig_Mercury
Понимание есть, но его естественно не озвучит. Это у проклятых буржуинов обещания и отчеты об их выполнении. У нас военная тайна от народа, ради которого его слуги стараются.
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Мяти
"У меня есть понимание как присваивать бьюджетные деньги, чем я непременно займусь сразу после избрания". Саш, ну ты чё? Говори как есть Да!
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bellyashe
распилить парочку бюджетов, например)
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Wayne Gretzky 99
Олимпийский чемпион на территории России!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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