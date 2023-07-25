Зубков о выдвижении депутатом в Иркутской области: «Есть понимание, что необходимо сделать на территории, на которой я вырос»

Чемпион мира по бобслею Александр Зубков объяснил решение стать депутатом.

Ранее Зубков вошел в общеобластную часть списка партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» на выборах в Законодательное собрание Иркутской области.

«Если я выдвигаюсь в Законодательное собрание, то у меня есть понимание того, что необходимо сделать на территории, на которой я вырос», – сказал бывший спортсмен.

Зубков – серебряный олимпийский призер Турина-2006 в четверках и бронзовый призер Ванкувера-2010 в двойках.

В этих же дисциплинах бобслеист побеждал на Олимпиаде-2014 в Сочи, но позже лишился золотых медалей из-за допинговой дисквалификации. При этом в 2018 году Мосгорсуд признал его невиновным и разрешил сохранить титулы и льготы – таким образом, статус олимпийского чемпиона остался у Зубкова только на территории России.