Александр Зубков – Шипачеву и Фаткулиной: «Желаю на открытии Олимпиады достойно пронести знамя, хотя, к сожалению, и не нашей страны»

Бывший российский бобслеист прокомментировал выбор знаменосцев команды Олимпийского комитета России на открытии Игр-2022 в .

Флаг ОКР на церемонии понесут капитан хоккейной сборной и конькобежка .

«Я хочу пожелать ребятам удачного выступления на Олимпийских играх. Желаю достойно пронести знамя, хотя, к сожалению, и не нашей страны, а Международного олимпийского комитета (в оригинале , на самом деле спортсмены понесут флаг ОКР – Sports.ru).

Человек должен быть готов к тому, чтобы нести знамя. Есть и некое суеверие в этом. У некоторых бывают сомнения. Сам спортсмен должен быть готов, чтобы нести знамя», – сказал Зубков.

Зубков был знаменосцем сборной России в Сочи-2014. На тех Играх он завоевал два золота, однако его результаты были аннулированы из-за допинг-скандала.

Допинг-падение Зубкова: сидел рядом с Путиным на закрытии Игр-2014, теперь его фамилию стирают из названия родной спортшколы

Прошло 8 лет, но медальный зачет Сочи-2014 до сих пор не финальный. Кто же его выиграл? Что с наградами России?