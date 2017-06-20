Зубков о том, почему не подает на Родченкова в суд: «Я более грамотный, разумный человек. Мне все понятно в этой истории»

Теги Сочи-2014 допинг Александр Зубков WADA сборная России (бобслей) бобслей Григорий Родченков Бобслей/сани/скелетон

Бывший российский бобслеист Александр Зубков поделился мнением насчет интервью «Медузе» информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Родченков сказал, что знает очень многое про вас. Вы были приятелями до его отъезда в США?

– Я его ни разу не видел и он однозначно не видел меня. Сейчас он может говорить все что угодно.

В свое время, когда Родченков возглавлял московскую лабораторию, он играл в свои игры, пытался обогатиться на спортсменах, продавал им какие-то препараты для достижения результата.

Именно Родченков в ответе за все эти крупные допинг-скандалы в России. Это его рук дело. Сейчас же он стал главным борцом с допингом и это смешно.

Вас обижает, что он называет вас «противной рожей»?

– Я неоднократно говорил, что хотелось бы посмотреть в его глаза. Пусть он скажем мне это лично.

Нет ли у вас желания как-то развить эту историю, подать в суд о защите чести и достоинства?

– Это уже в прошлом. Я более грамотный, разумный человек. Мне все понятно в этой истории. Родченков преследует свои интересы и всем здравомыслящие люди это прекрасно видят, – сказал Зубков.

Теперь понятно, что Родченков жив! Он дал первое интервью на русском языке после побега и объяснил, почему не считает себя предателем

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