Зубков о том, почему не подает на Родченкова в суд: «Я более грамотный, разумный человек. Мне все понятно в этой истории»

Бывший российский бобслеист поделился мнением насчет интервью «Медузе» информатора Всемирного антидопингового агентства ( ) .

– Родченков сказал, что знает очень многое про вас. Вы были приятелями до его отъезда в США?

– Я его ни разу не видел и он однозначно не видел меня. Сейчас он может говорить все что угодно.

В свое время, когда Родченков возглавлял московскую лабораторию, он играл в свои игры, пытался обогатиться на спортсменах, продавал им какие-то препараты для достижения результата.

Именно Родченков в ответе за все эти крупные допинг-скандалы в России. Это его рук дело. Сейчас же он стал главным борцом с допингом и это смешно.

– Вас обижает, что он называет вас «противной рожей»?

– Я неоднократно говорил, что хотелось бы посмотреть в его глаза. Пусть он скажем мне это лично.

– Нет ли у вас желания как-то развить эту историю, подать в суд о защите чести и достоинства?

– Это уже в прошлом. Я более грамотный, разумный человек. Мне все понятно в этой истории. Родченков преследует свои интересы и всем здравомыслящие люди это прекрасно видят, – сказал Зубков.

Теперь понятно, что Родченков жив! Он дал первое интервью на русском языке после побега и объяснил, почему не считает себя предателем