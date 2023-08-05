CAS отменил оправдательные приговоры и дисквалифицировал бобслеиста Селихова и бегуна Огаркова за допинг

Бобслеист Юрий Селихов и бегун Денис Огарков дисквалифицированы за допинг.

Спортивный арбитражный суд ( ) отменил решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признал спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.

ТАСС со ссылкой на федерации сообщает, что атлеты были наказаны после перепроверки допинг-проб, вывезенных из России в апреле 2019 года.

В пробах Селихова и Огаркова, сданных в период с 2013-го по 2015-й, обнаружили метаболиты стероидов. ДАК РУСАДА в мае 2021-го принял решение оправдать спортсменов, однако РУСАДА подало апелляции в CAS, который в итоге отменил вердикт.

Селихов дисквалифицирован на три года (до 30 июня 2025-го). Дисквалификация Огаркова составит четыре года (до 5 июля 2026-го).