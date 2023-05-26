Легкоатлеты Цирихов, Семакин и Харламов дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории

Трое российских легкоатлетов дисквалифицированы на основании базы данных московской лаборатории.

Об этом сообщает пресс-служба сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике ( ).

Метатель ядра Сослан Цирихов и бегун Роман Семакин дисквалифицированы на два года, многоборец Василий Харламов – на четыре. Санкции вступили в силу 25 мая 2023 года.

Спортсмены признаны виновными в использовании или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода.

Дела основаны на расследовании Всемирного антидопингового агентства ( ) и профессора , а также на данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).