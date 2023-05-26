Легкоатлеты Цирихов, Семакин и Харламов дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории

Теги Бег метания допинг сборная России сборная России жен Сослан Цирихов московская антидопинговая лаборатория AIU Роман Семакин Василий Харламов Легкая атлетика

Трое российских легкоатлетов дисквалифицированы на основании базы данных московской лаборатории.

Об этом сообщает пресс-служба сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). 

Метатель ядра Сослан Цирихов и бегун Роман Семакин дисквалифицированы на два года, многоборец Василий Харламов – на четыре. Санкции вступили в силу 25 мая 2023 года. 

Спортсмены признаны виновными в использовании или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода.

Дела основаны на расследовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также на данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

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