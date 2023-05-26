Легкоатлеты Цирихов, Семакин и Харламов дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории
Трое российских легкоатлетов дисквалифицированы на основании базы данных московской лаборатории.
Об этом сообщает пресс-служба сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Метатель ядра Сослан Цирихов и бегун Роман Семакин дисквалифицированы на два года, многоборец Василий Харламов – на четыре. Санкции вступили в силу 25 мая 2023 года.
Спортсмены признаны виновными в использовании или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Дела основаны на расследовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также на данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
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