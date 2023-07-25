Глава МИД Венгрии призвал допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Нг Сер Мианг Легкая атлетика

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто призвал допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом чиновник высказался после встречи с первым вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Нг Сер Миангом. Сейчас Сийярто находится в японской Фукуоке, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

«МОК работает над тем, чтобы спортсмены из всех стран, в том числе России и Беларуси, могли принять участие в Олимпиаде.

Мы поддерживаем это стремление, потому что спортсмены не должны проигрывать в результате решений из области геополитики», – цитирует ТАСС слова Сийярто в интервью телеканалу М4.

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