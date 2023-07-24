Зампред Госдумы Жуков: «Надеюсь, «Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту». Когда одна команда несколько сезонов побеждает – это нездорово»
Александр Жуков надеется, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.
«Надеюсь, что «Спартак» сможет навязать конкуренцию «Зениту». Когда одна команда на протяжении нескольких сезонов побеждает в лиге – это нездорово.
Думаю, что в этом году не только «Спартак», но и «Локомотив» с ЦСКА могут составить конкуренцию питерской команде.
Безусловно, по составу «Зенит» выглядит посильнее других клубов, однако это ни о чем не говорит», – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака».
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