Зампред Госдумы Жуков: «Надеюсь, «Спартак» навяжет конкуренцию «Зениту». Когда одна команда несколько сезонов побеждает – это нездорово»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Жуков Государственная дума Политика Матч ТВ Футбол

Александр Жуков надеется, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.

«Надеюсь, что «Спартак» сможет навязать конкуренцию «Зениту». Когда одна команда на протяжении нескольких сезонов побеждает в лиге – это нездорово.

Думаю, что в этом году не только «Спартак», но и «Локомотив» с ЦСКА могут составить конкуренцию питерской команде.

Безусловно, по составу «Зенит» выглядит посильнее других клубов, однако это ни о чем не говорит», – сказал заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака».

13 комментариев

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Анюточка Колыханова
Про президента и партию так можно сказать?
+13
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+12
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ТТД Бубнова
Ответ Анюточка Колыханова
Про президента и партию так можно сказать?
Это другое
+8
-1
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Сергей Ли
Вы лучше фан айди отмените, чем размышлять о том кто будет чемпионом. Спартаку это очень нужно, как и другим клубам.
+6
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unreality
Зато когда одни и теже рожи в госдуме это конечно самое то!)
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Vićtor Diaź
Ответ Кротков Павел
в этом сезоне Спартак будет первым!!!
С конца только если
Или первым по нытью
+5
-3
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Hong Kil
Навяжет конечно! Если депутаты Госдумы будут бегать по кабинетам, вместо законотворческой деятельности.
+3
-2
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ZarvuR2020
Опять эти кремлёвские покровители Зенита
+3
-3
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Мелехов
Какой Спартак,есть команды посильнее Краснодар,Локо,ЦСКА все они будут в этом году выше Спартака..
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MAXIMum1
Для тебя это нездорово. Для меня очень здорово, меня всё устраивает. Пусть так дальше и продолжается.
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Сергей Бабиков
Ему больше заняться нечем?
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igls54
Еще Спартак может навязать красно-белых шарфиков
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