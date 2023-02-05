Немец Франческо Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею

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Немецкий экипаж с рулевым Франческо Фридрихом победил в заездах четверок на чемпионате мира по бобслею в Санкт-Морице. 

Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира. Также на его счету четыре золота Олимпийских игр и семь – чемпионатов Европы. 

Чемпионат мира по бобслею

Санкт-Мориц, Швейцария

Мужчины

Четверки

1. Германия (Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шуллер – 4.19,61

2. Латвия (Эмиль Ципулис, Эдгарс Немме, Дэвис Спрингис, Матис Микнис – 4.20,30 

2. Великобритания (Брэдли Холл, Арран Гуливер, Грег Какетт, Тейлор Лоуренс – 4.20,30 

4. Германия (Йоханнес Лохнер, Эрек Брукерт, Джошуа Таше, Георг Фрайшауэр – 4.21,04 

5. Швейцария (Михаэль Фогт, Сирил Бьери, Сильвио Вебер, Сандро Мичел – 4.21,38

6. Германия (Кристоф Хафер, Михаэль Зальцер, Тобиас Шнайдер, Маттиас Зоммер) – 4.21,47 

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Легенда.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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