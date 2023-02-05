Немец Франческо Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею

Немецкий экипаж с рулевым Франческо Фридрихом победил в заездах четверок на чемпионате мира по бобслею в Санкт-Морице.

Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира. Также на его счету четыре золота Олимпийских игр и семь – чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по бобслею

Санкт-Мориц, Швейцария

Мужчины

Четверки

1. Германия (Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шуллер – 4.19,61

2. Латвия (Эмиль Ципулис, Эдгарс Немме, Дэвис Спрингис, Матис Микнис – 4.20,30

2. Великобритания (Брэдли Холл, Арран Гуливер, Грег Какетт, Тейлор Лоуренс – 4.20,30

4. Германия (Йоханнес Лохнер, Эрек Брукерт, Джошуа Таше, Георг Фрайшауэр – 4.21,04

5. Швейцария (Михаэль Фогт, Сирил Бьери, Сильвио Вебер, Сандро Мичел – 4.21,38

6. Германия (Кристоф Хафер, Михаэль Зальцер, Тобиас Шнайдер, Маттиас Зоммер) – 4.21,47