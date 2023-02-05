Немец Франческо Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира по бобслею
Немецкий экипаж с рулевым Франческо Фридрихом победил в заездах четверок на чемпионате мира по бобслею в Санкт-Морице.
Фридрих стал 14-кратным чемпионом мира. Также на его счету четыре золота Олимпийских игр и семь – чемпионатов Европы.
Чемпионат мира по бобслею
Санкт-Мориц, Швейцария
Мужчины
Четверки
1. Германия (Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шуллер – 4.19,61
2. Латвия (Эмиль Ципулис, Эдгарс Немме, Дэвис Спрингис, Матис Микнис – 4.20,30
2. Великобритания (Брэдли Холл, Арран Гуливер, Грег Какетт, Тейлор Лоуренс – 4.20,30
4. Германия (Йоханнес Лохнер, Эрек Брукерт, Джошуа Таше, Георг Фрайшауэр – 4.21,04
5. Швейцария (Михаэль Фогт, Сирил Бьери, Сильвио Вебер, Сандро Мичел – 4.21,38
6. Германия (Кристоф Хафер, Михаэль Зальцер, Тобиас Шнайдер, Маттиас Зоммер) – 4.21,47
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