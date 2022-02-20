Результаты в соревнованиях четверок в бобслее на Олимпиаде-2022: экипаж Фридриха победил, экипаж Гайтюкевича – 7-й

Теги Олимпийская сборная России сборная России (бобслей) результаты сборная Германии бобслей Олимпиада-2022 сборная Канады Франческо Фридрих Максим Андрианов Алексей Зайцев Торстен Маргис Йоханнес Лохнер Кристиан Расп Кэнди Бауэр Михаил Мордасов Джастин Криппс Кристофер Вебер Ростислав Гайтюкевич Александр Шюллер Флориан Бауэр Владислав Жаровцев Павел Травкин Кэм Стоунз Алексей Лаптев Райан Соммер четверки мужчины (бобслей) Дмитрий Лопин Бенджамин Коуквелл Бобслей/сани/скелетон

Экипаж немецкого бобслеиста Франческо Фридрих одержал победу в соревнованиях четверок на Олимпиаде в Пекине. Экипаж россиянина Ростислава Гайтюкевича занял 7-е место.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины

Четверки

1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер (Германия) – 3.54,30

2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия) – 0,37

3. Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунз, Бенджамин Коуквелл (Канада) – 0,79...

7. Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев (Россия) – 1,85

8. Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин (Россия) – 2,25

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные