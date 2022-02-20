Результаты в соревнованиях четверок в бобслее на Олимпиаде-2022: экипаж Фридриха победил, экипаж Гайтюкевича – 7-й

Экипаж немецкого бобслеиста Франческо Фридрих одержал победу в соревнованиях четверок на Олимпиаде в Пекине. Экипаж россиянина Ростислава Гайтюкевича занял 7-е место.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины

Четверки

1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер (Германия) – 3.54,30

2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия) – 0,37

3. Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунз, Бенджамин Коуквелл (Канада) – 0,79...

7. Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев (Россия) – 1,85

8. Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин (Россия) – 2,25