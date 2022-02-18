Олимпиада-2022. Бобслей. Четверка Гайтюкевича попала в топ-3 одного из тренировочных заездов, экипаж Андрианова не вышел на старт

На Олимпиаде-2022 в Пекине прошли заключительные тренировки бобслейных четверок.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Бобслей
Мужчины
Четверки
Тренировки
Заезд 5
1. Йоханнес Лохнер (Германия) – 58,86
2. Франческо Фридрих (Германия) – 0,12
3. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,31
Заезд 6
1. Михаэль Фогт (Швейцария) – 59,99
2. Хантер Черч (США) – 0,03
3. Ромен Генрих (Франция) – 0,12
4. Ростислав Гайтюкевич (Россия) – 0,18
Немецкие, канадские и латышские экипажи пропускали часть заездов, экипаж Максима Андрианова также не вышел на тренировку.