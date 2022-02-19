Олимпиада-2022. Бобслей. Экипажи Гайтюкевича и Андрианова выступят в заключительных заездах

20 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в бобслейных четверках у мужчин. Сборную России представят экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова.
Пекин, Китай
Бобслей
Мужчины
Четверки
Начало третьего заезда – 4:30, финал – 6:20 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч! Арена»
После двух заездов из четырех
1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер (Германия) – 1.57,00
2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия) – – 0,03
3. Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунс, Бенджамин Коквелл (Канада) – 0,38...
7. Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев (Россия) – 0,78
8. Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин (Россия) – 1,12