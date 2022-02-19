Олимпиада-2022. Бобслей. Экипажи Гайтюкевича и Андрианова выступят в заключительных заездах

Теги Олимпийская сборная России сборная России (бобслей) результаты сборная Германии бобслей Олимпиада-2022 сборная Канады Франческо Фридрих Максим Андрианов Алексей Зайцев Торстен Маргис Йоханнес Лохнер Кристиан Расп Кэнди Бауэр Михаил Мордасов Джастин Криппс Кристофер Вебер Ростислав Гайтюкевич Александр Шюллер Флориан Бауэр Владислав Жаровцев Павел Травкин Кэм Стоунс Алексей Лаптев Райан Соммер Бенджамин Коакуэлл четверки мужчины (бобслей) Дмитрий Лопин Бобслей/сани/скелетон

20 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в бобслейных четверках у мужчин. Сборную России представят экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины

Четверки

Начало третьего заезда – 4:30, финал – 6:20 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч! Арена»

После двух заездов из четырех

1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер (Германия) – 1.57,00

2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия) – – 0,03

3. Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунс, Бенджамин Коквелл (Канада) – 0,38...

7. Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев (Россия) – 0,78

8. Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин (Россия) – 1,12

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные