Олимпиада-2022. Бобслей. Экипажи Гайтюкевича и Андрианова выступят в заключительных заездах

20 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны медали в бобслейных четверках у мужчин. Сборную России представят экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины

Четверки

Начало третьего заезда – 4:30, финал – 6:20 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч! Арена»

После двух заездов из четырех

1. Франческо Фридрих, Торстен Маргис, Кэнди Бауэр, Александр Шюллер (Германия) – 1.57,00

2. Йоханнес Лохнер, Флориан Бауэр, Кристофер Вебер, Кристиан Расп (Германия) – – 0,03

3. Джастин Криппс, Райан Соммер, Кэм Стоунс, Бенджамин Коквелл (Канада) – 0,38...

7. Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев (Россия) – 0,78

8. Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев, Дмитрий Лопин (Россия) – 1,12