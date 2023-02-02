Никитина о конфликте с руководством сборной перед Олимпиадой-2022: «Разговаривали на повышенных тонах, потом вообще не общались. Создалась супернапряженная обстановка»

Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о конфликте с руководством сборной на -2022 в Пекине.

– Что за конфликт произошел между тобой и представителями федерации?

– Он был внутри команды: у спортсменов пропало взаимопонимание с тренерским штабом – на той почве, что нам указывали на одни скелетоны, а мы говорили, что хотим выступать на своих, старых-проверенных. И эта ситуация накалялась в течение года.

Всякое случалось: разговаривали на повышенных тонах, потом вообще не общались. Словом, создалась супернапряженная обстановка, на таком фоне мы подошли к Олимпиаде в Пекине.

У меня это вообще самое худшее выступление за всю карьеру. Честно – даже не смотрела протоколы и не знаю, какой стала. Раньше даже бронзу считала результатом не очень: если что-то не так шло, то занимала третье место, если все в порядке, то первое или второе. А тут я, может, даже двадцатой оказалась.

– А соревновались вы в итоге на своих скелетонах или на новых?

– Один человек – на новом, остальные – на старых. Но тут дело уже не в технике. И не из-за нее такой результат, а потому, что атмосфера была очень плохой. Ты не разговариваешь со своим тренером, который тебя растил с детства. Вроде человек должен тебя поддерживать в самый главный момент в спортивной жизни, а вы не общаетесь.

– Почему так принципиален вопрос со скелетонами? Ведь тренер, знающий атлета с самого юного возраста, должен относиться как к родному ребенку, прислушиваться...

– Всегда так и было, что как к своей дочке относился. И сейчас стараюсь с ним общаться. Потому что тренер, который тебя воспитывал, как родственник уже. Ты даже после спорта будешь с ним всю жизнь поддерживать контакт.

Но тогда об этом никто уже не вспоминал. Видимо, все находились на взводе, и он просто пошел на принцип. Только так, и никак иначе – не понравилось, что спортсмены сказали «нет». И все, что происходило, пошло не по-мудрому, просто каждый отстаивал свою точку зрения, – сказала Никитина.

Елена Никитина: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю»