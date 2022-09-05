Скелетонистка Никитина пропустит следующий сезон: «Я пока отдыхаю. В октябре планирую поучаствовать в триатлоне в Сочи»

Бронзовый призер Сочи-2014 в скелетоне Елена Никитина объявила о пропуске следующего сезона.

На данный момент сборная России отстранена от международных стартов из-за ситуации на Украине.

«Я пока отдыхаю, следующий сезон пропущу. На данный момент не тренируюсь, потому что переболела коронавирусом, надо восстановиться. К счастью, болезнь прошла без осложнений, сейчас все хорошо.

Что касается тренировок в коньках (Никитина проводила сборы с командой конькобежцев – Sports.ru), то я просто решила научиться – мне захотелось. Точно так же этим летом я освоила вейксерфинг.

Мне было интересно потренироваться с конькобежцами. Рассматриваю ли я это как будущий вид спорта? Нет, мне просто захотелось научиться, я пришла и потренировалась.

В октябре планирую поучаствовать в триатлоне в Сочи. В принципе, с велосипедом и бегом у меня проблем не будет, но вот плавание – это сложно. Поэтому я провела уже три тренировки в бассейне, проплывала по километру.

На этапе в Сочи мне предстоит проплыть 750 метров по открытой воде. Это, конечно, сложнее, чем в бассейне», – рассказала Никитина.