Скелетонистка Никитина проводит сборы с командой конькобежцев. Переходить в другой вид спорта она не планирует

Российская скелетонистка Елена Никитина, которая проводит тренировочные сборы с командой конькобежцев, опровергла информацию о переходе в другой вид спорта.

«Я частично прохожу летнюю подготовку со спринтерской конькобежной командой, частично – сама. Не знаю, кто за меня сказал, что я ухожу. Если вдруг соберусь уйти, обязательно об этом всем сообщу», – сказала спортсменка.

Ранее о возможном уходе Никитиной в другой вид спорта высказался тренер борной России по скелетону Денис Алимов.

«Все возможно. Я не удивлюсь, если она перейдет в конькобежный спорт и найдет себя. Я знаю, что она пробует себя в этом виде спорта. Я не хочу это комментировать, потому что она уже взрослая девочка и пусть выбирает свой путь. Если она вернется в скелетон, то мы будем рады», – сказал Алимов.

Никитина – бронзовый призер Сочи-2014 в скелетоне.