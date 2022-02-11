Елена Никитина: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю»

Российская скелетонистка рассказала о конфликтной ситуации внутри сборной России.

Сегодня прошли первые две попытки на Олимпийских играх в Пекине у женщин, Никитина занимает промежуточное 18-е место.

«Друзья, спасибо всем за поддержку. Как вы видели, чуда не произошло, морально я была уничтожена еще в середине сезона. Очень-очень сложно было было все преодолеть без последствий, я до последнего думала, что справлюсь с этим, но не получилось, к сожалению, я не робот.

Я очень давно хотела все рассказать, вне зависимости от результат.

Завтра я просто проеду два заезда для себя. Как раньше, не пытаясь ничего никому доказывать. А просто насладиться процессом когда-то любимого мною дела.

Друзья, и еще момент, как человек, который прошел через этот опыт, хочу сразу им поделиться. Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, бегите от людей, которые по 100 раз говорят, что у вас не получится. И бегите от людей, которые при любой ошибке смешивают вас с 💩.

Не терпите это! Никогда! Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю. У меня все! Накопилось.

Внутри, к сожалению, война. Война между своими. Которую мы все пытались скрыть уже очень долгое время. Это самое страшное. Самое разрушительное, что может быть для каждого спортсмена, который в этом был замешан.

Самое страшное, что в тебе убивают любовь! Любовь к твоему спорту, спорту, которому ты посвятил свою жизнь!

Я так люблю свою жизнь, и я никогда не буду причастна к этой грязи и ко всему этому. Да, я сегодня не справилась со всем происходящим. Но это не конец. Жизнь продолжается.

Всем огромное спасибо за то, что вы рядом», – написала Никитина в инстаграме.

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