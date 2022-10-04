Федерация бобслея России получила призовые от IBSF за олимпийский сезон

Федерация бобслея России получила призовые от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) за олимпийский сезон.

Об этом заявил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов. Ранее сообщалось, что IBSF удерживает выплаты спортсменам.

«Мы решили вопрос с получением призовых за выступления на Кубке мира прошлого сезона. Но остается ситуация с суммой, замороженной IBSF, за призовые в предыдущем сезоне.

Она возникла вследствие невозможности востребования призовых с дисквалифицированных российских бобслеистов, чьи результаты были впоследствии аннулированы.

За прошлый сезон деньги от IBSF пришли, сейчас нам нужно оформить все это юридически, и в ближайшие две недели, я думаю, спортсмены их получат», – рассказал Пегов.

Федерация бобслея России: «Проблема с получением призовых действительно существует. Спортсмены не должны нести финансовую ответственность за других»