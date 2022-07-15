Федерация бобслея России: «Намерены бороться за своих спортсменов и добиваться их скорейшего возвращения на международную арену»

Федерация бобслея России заявила, что намерена добиваться возвращения своих спортсменов на международную арену.

Сегодня конгресс Международной федерации бобслея и скелетона ( ) проголосовал за отстранение россиян.

«Решение конгресса отстранить российских спортсменов от международных стартов считаем несправедливым и ущемляющим их права.

Федерация бобслея России, сохранившая членство в международной федерации, намерена бороться за своих спортсменов и добиваться их скорейшего возвращения на международную арену», – говорится в заявлении федерации.