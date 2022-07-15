Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона проголосовал за отстранение российских спортсменов

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) проголосовала за отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

Об этом стало известно по итогам конгресса IBSF. Санкция действует «до дальнейшего уведомления».

«Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона временно отстранил от международных соревнований российских спортсменов.

Все в точности по рекомендациям Баха (главы Международного олимпийского комитета) о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Членство Федерации бобслея России в IBSF не приостановлено», – цитирует ТАСС генерального секретаря Федерации бобслея России Сергея Пархоменко.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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