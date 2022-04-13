Федерация бобслея России: «Проблема с получением призовых действительно существует. Спортсмены не должны нести финансовую ответственность за других»

В Федерации бобслея России прокомментировали информацию о том, что российские спортсмены не получают призовые от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Сообщалось, что причиной этому стали долги российской спортивной федерации, а также последующее отстранение сборных.

«Проблема с получением призовых нашими спортсменами действительно существует. Мы прекрасно понимаем, что они не должны нести финансовую ответственность за других.

Скажу более, в течение двух лет мы неоднократно адресовали десятки писем, обращений, звонков в Международную федерацию бобслея и скелетона по этому поводу, убеждая их выплатить призовые нынешнему поколению спортсменов, которые не имеют абсолютно никакого отношения к долгам своих коллег за прошлые сезоны.

Но в связи с тем, что международная федерация также была заинтересована в срочной выплате призовых денег атлетам из остальных стран, призовые за сезон-2020/21, подлежащие перераспределению на основании решения CAS от 30 октября 2020 года о возврате полученных ранее призовых дисквалифицированными российскими спортсменами, выплачены не были», – заявил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

«Не было выплат ни в этом, ни в прошлом сезоне. Не понимаю, почему спортсмены страдают». Бобслеистка Сергеева об отсутствии призовых от международной федерации