Федерация санного спорта России подала апелляцию на исключение Гарт из исполкома FIL

Федерация санного спорта России подала апелляцию на решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) исключить из членов исполкома FIL президента ФССР Наталию Гарт.

Об этом сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

«Позавчера мы получили полное решение апрельского конгресса FIL, теперь подана апелляция в арбитражный суд международной федерации.

Также были опротестованы исключения , Александра Шахназарова и Геннадия Родионова из рабочих органов международной федерации», – сказал Тюрин.

8 апреля конгресс FIL снял все санкции в отношении российского санного спорта, однако исключила россиян из своих управляющих органов.

Федерация санного спорта России сохранила членство в FIL