Россия не примет международные турниры по санному спорту в сезоне-2022/23

Международная федерация санного спорта (FIL) решила не проводить в России международные старты в сезоне-2022/23.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России ( ) Станислав Тюрин.

«Первоначально планировалось, что в новом сезоне Россия станет хозяйкой чемпионата Европы – 2023, который должен был пройти весной. Также в ноябре хотели провести международные юниорские старты. Но в сверстанном FIL календаре следующего сезона нас нет.

Но нельзя сказать, что Россию именно лишили права проведения чемпионата Европы по санному спорту. Это были только предварительные договоренности», – сказал Тюрин.