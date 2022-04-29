Россия не примет международные турниры по санному спорту в сезоне-2022/23

Международная федерация санного спорта (FIL) решила не проводить в России международные старты в сезоне-2022/23.
Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.
«Первоначально планировалось, что в новом сезоне Россия станет хозяйкой чемпионата Европы – 2023, который должен был пройти весной. Также в ноябре хотели провести международные юниорские старты. Но в сверстанном FIL календаре следующего сезона нас нет.
Но нельзя сказать, что Россию именно лишили права проведения чемпионата Европы по санному спорту. Это были только предварительные договоренности», – сказал Тюрин.