Россия не примет международные турниры по санному спорту в сезоне-2022/23

Теги Санный спорт ФССР FIL чемпионат Европы по санному спорту Станислав Тюрин Бобслей/сани/скелетон

Международная федерация санного спорта (FIL) решила не проводить в России международные старты в сезоне-2022/23.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

«Первоначально планировалось, что в новом сезоне Россия станет хозяйкой чемпионата Европы – 2023, который должен был пройти весной. Также в ноябре хотели провести международные юниорские старты. Но в сверстанном FIL календаре следующего сезона нас нет.

Но нельзя сказать, что Россию именно лишили права проведения чемпионата Европы по санному спорту. Это были только предварительные договоренности», – сказал Тюрин.

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