Татьяна Иванова: «Хочу сказать слова благодарности министру обороны Сергею Шойгу за поддержку российского спорта»

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Бронзовый призер Олимпиады-2022 в Пекине по санному спорту Татьяна Иванова поблагодарила министра обороны России Сергея Шойгу.

29 апреля в Министерстве обороны РФ состоялась церемония чествования армейских спортсменов – призеров зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Я хочу сказать слова благодарности министру обороны за поддержку российского спорта. Несмотря на то, что сейчас очень непростая ситуация, он нашел время в своем плотном графике и поздравил нас. ЦСКА в этом году исполняется 99 лет. Было очень здорово, красиво и приятно».

Меня наградили ведомственной медалью «За успехи в спорте», сам министр обороны ее мне вручил и подарил цветы. Незадолго до сегодняшней церемонии было голосование на сайте ЦСКА, я победила в номинации «Спортивный подвиг». Болельщики отметили меня за быстрое возвращение в спорт после тяжелой травмы, что тоже очень приятно», – рассказала Иванова.

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