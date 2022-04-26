Саночница Иванова – Путину: «Огромное спасибо за искренний интерес к спорту. Хотела бы попросить о строительстве еще одной санно-бобслейной трассы в России»

Российская саночница поблагодарила президента РФ Владимира Путина.

Сегодня в Кремле прошла церемония вручения наград победителям и призерам Олимпиады-2022.

«Прежде всего я хочу сказать вам, Владимир Владимирович, огромное спасибо за внимание и искренний интерес к спорту. Для нас эти Олимпийские игры были трудные, но мы смогли достойно выступить.

Наших медалей не было бы без огромной работы тренерского штаба, медицинского персонала и всех тех людей, которые нам помогали.

Отдельно бы хотелось сказать о развитии спорта в регионах, после Олимпийских игр это очень важно – расширить географию наших видов спорта. От себя лично хотела бы попросить о строительстве еще одной санно-бобслейной трассы в России. Это очень важно и необходимо для нашего вида спорта. Спасибо», – сказала Иванова.