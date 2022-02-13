Татьяна Иванова: «В ноябре я сказала, что не хочу ехать в Пекин, но очень рада, что на самой Олимпиаде было все по-другому»

Российская саночница Татьяна Иванова рассказала о своем выступлении на Олимпиаде-2022 в Пекине, где она завоевала бронзу.

В ноябре прошлого года спортсменка сломала ногу, но успела восстановиться к началу зимних Игр.

– Самое яркое впечатления от Пекина?

– Самое яркое до сих пор – наш ноябрьский сбор, когда мы катались, но было очень тяжело. Тогда я сказала, что не хочу сюда ехать, но очень рада, что на самой Олимпиаде было все по-другому.

– Вы сами побороли себя или команда подтолкнула?

– Ну у нас индивидуальный вид спорта. Каждый сам зарабатывает себе на Олимпиаду квоту. Конечно, без команды и тренеров этой медали бы не было.

– А что насчет графика и режима олимпийского?

– Все было хорошо, не было никаких проблем. Мы все были в одинаковых условиях.

– А, может, было что-то необычное?

– Нет, вообще ничего. Может, я просто устала и не могу вспомнить.

– Может, ограничивали себя?

– Нет, я стараюсь себя не ограничивать. Если я хочу много сладкого, я ем.

– Первое, что сейчас сделаете?

– Хочу домой сейчас очень, – ответила Иванова.

Иванова не могла ходить еще 2 недели назад, а сейчас у нее бронза Олимпиады. Сломала ногу в Пекине и здесь же взяла историческую медаль