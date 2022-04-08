Исполнительный директор Федерации санного спорта России: «Если нас исключат, будем обращаться в арбитражный суд FIL или в CAS»

Исполнительный директор санного спорта России ( ) Станислав Тюрин сообщил, что организация подаст апелляцию в случае своего исключения.

2 марта исполком Международной федерации санного спорта (FIL) временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Сегодня стало известно, что арбитражный суд FIL признал необоснованным решение об отстранении российских саночников.

«Сегодня будет экстраординарный конгресс FIL. В повестке конгресса два вопроса. Это полное исключение ФССР из FIL. Второй вопрос – это исключение Наталии Сергеевны Гарт (президента ФССР) из исполкома международной федерации.

Мы считаем, что внеочередной конгресс неправомочен рассматривать такие вопросы. Если будет принято решение против нас, то мы опять будем обращаться либо в арбитражный суд FIL, либо в . Мы продолжаем настаивать на соблюдении устава международной федерации», – сказал Тюрин.

Арбитраж Международной федерации санного спорта признал необоснованным решение отстранить сборную России