Александр Третьяков: «Китайцы перемудрили со льдом. Поняли, что им лишь бы доехать, поэтому лед был медленный. Главное было зацепить медаль»

Теги Скелетон Олимпийская сборная России Александр Третьяков Олимпиада-2022 сборная России (скелетон) Бобслей/сани/скелетон

Российский скелетонист Александр Третьяков подвел итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине.

«Очевидно, что осталось недовольство результатом. Четвертое место в борьбе – это самое обидное. Я боролся за медаль до последнего момента. Горечь, конечно, осталась.

Что помешало? Есть много факторов, полемики минут на 20 – долго анализировал все, продумывал. Главный вывод: выбрал неправильную тактику, с инвентарем, со льдом китайцы тоже перемудрили – такие ощущение не только у меня одного. Думали, что лед будет быстрый, зеркальный, как было в Сочи, в Канаде, на Олимпиаде в Корее. Тренерский состав обычно был уверен в своих спортсменах и делал ставку на быстрый лед, чтобы свои проезжали, а других были проблемы.

Китайцы поняли, что у них нет спортсменов такого уровня – им лишь бы доехать, поэтому лед был медленный. Быстрый, но мягкий и вязкий, чтобы китайские спортсмены просто доехали. Как я понял, китайцы не рассчитывали на победу – хотя мы думали, что они будут биться за золото. Главное было зацепить медаль», – сказал Третьяков.

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