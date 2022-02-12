Третьяков о словах Никитиной про «войну» в сборной: «Может, сгоряча наговорила. С кем война? У меня с Рукосуевым? У нее со мной? Я не понял Елену»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по скелетону Александр Третьяков прокомментировал слова Елены Никитиной о «войне» в сборной России.

– Может, сгоряча она наговорила. Какие-то сказала общие фразы, просто больше конкретики. С кем война? У меня с Евгением Рукосуевым? У нее со мной? Я не понял ее, не видел, не разговаривал с ней.

– Войны в сборной нет?

– Каждый из нас по-разному смотрит на мир. Война... Война в моем понимании – это смерть, кровь. В ее понимании война – это что-то другое. Не знаю, надо спросить у нее.

– Если снизить градус – проблемы есть в сборной?

– Как и в любой команде, думаю. Есть моменты недопонимания, претензии, рабочая обстановка. Когда тренер требует дисциплины, ты с чем-то не согласен или он. Это нормальная ситуация. Может, я многого не знаю, конечно.

– С Леной нормально общаетесь?

– Я с ней нормально общаюсь с тренерским штабом, с руководством, любыми спортсменами. С Леной... Да, видно у нее что-то идет не так, спад по результатам.

– Просто логичный вывод, что раз медалей нет, то как-то это на ситуацию влияет.

– Мое мнение такое. Не хочу кого-то прикрывать или наоборот, принижать. Я многое повидал, много тренерских штабов сменилось при мне. Спортсмены через СМИ и общественность не должны как-то влиять на работу тренерского штаба.

Потому что в таком случае возникает плохая зависимость тренера от мнения спортсмена. И тогда ты будешь делать не то, что считаешь нужным, а будешь пытаться дружить со спортсменом, угодить ему. И от таких вещей будет минус.

У меня, конечно, нет и тысячи подписчиков в инстаграме. Нет друзей-журналистов. Мне легко рассуждать, что это просто делается. Будь у меня другое влияние, я бы тоже, возможно, этим пользовался, – сказал Третьяков.

Накануне Никитина стала 18-й в первых двух попытках на Олимпиаде в Пекине.

Елена Никитина: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю»