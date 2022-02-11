Третьяков о 4-м месте на Олимпиаде: «Теперь есть стимул прожить в спорте еще один олимпийский цикл. Заканчивать карьеру с деревянной медалью не хочу»

Российский скелетонист прокомментировал свое выступление на в Пекине (4-е место).

«Был готов бороться за медаль, но немцы и особенно китаец в последней попытке не оставили шансов. С китайцами все понятно. Домашняя трасса, большой накат. Будь они чуть поопытнее, всех бы тут уничтожили. По горячим следам трудно делать анализ, надо пересмотреть четвертый заезд, понять, где недоработал.

Сейчас эмоций никаких нет, кроме разочарования. Зато теперь есть стимул прожить в спорте еще один олимпийский цикл. Заканчивать карьеру вот так, с деревянной медалью, я не хочу», – сказал Третьяков.