Олимпиада-2022. Бобслей. Двойка Гайтюкевича стала 9-й в одном из тренировочных заездов, Сергеева – 12-я в монобобе

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12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли тренировочные заезды у бобслеистов.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Бобслей

Тренировочные заезды

Мужчины, двойки

Заезд 5

1. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 59,85

2. Брэд Холл – Ник Глисон (Великобритания) – 0,15

3-4. Джастин Криппс – Кэм Стоунс (Канада) – 0,17

3-4. Ромен Хайнрих – Дориан Отервиль (Франция) – 0,17...

10. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 0,30...

17. Максим Андрианов – Алексей Зайцев (Россия) – 0,67

Заезд 6

1. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 1.00,35

2. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария) – 0,01

3. Джастин Криппс – Кэм Стоунс (Канада) – 0,09...

9. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 0,30...

15. Максим Андрианов – Алексей Зайцев (Россия) – 0,50

Женщины, монобоб

Заезд 5

1. Лаура Нольте (Германия) – 1.04,48

2. Мариама Джаманка (Германия) – 0,10

3. Синтия Аппиа (Канада) – 0,34...

12. Надежда Сергеева (Россия) – 0,99

Заезд 6

1. Лаура Нольте (Германия) – 1.04,95

2. Бриана Уолкер  (Австралия) – 0,27

3. Кристин де Брюин (Канада) – 0,35...

15. Надежда Сергеева (Россия) – 1,65

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