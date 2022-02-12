Олимпиада-2022. Бобслей. Двойка Гайтюкевича стала 9-й в одном из тренировочных заездов, Сергеева – 12-я в монобобе

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине прошли тренировочные заезды у бобслеистов.
Пекин, Китай
Бобслей
Тренировочные заезды
Мужчины, двойки
Заезд 5
1. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия) – 59,85
2. Брэд Холл – Ник Глисон (Великобритания) – 0,15
3-4. Джастин Криппс – Кэм Стоунс (Канада) – 0,17
3-4. Ромен Хайнрих – Дориан Отервиль (Франция) – 0,17...
10. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 0,30...
17. Максим Андрианов – Алексей Зайцев (Россия) – 0,67
Заезд 6
1. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 1.00,35
2. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария) – 0,01
3. Джастин Криппс – Кэм Стоунс (Канада) – 0,09...
9. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 0,30...
15. Максим Андрианов – Алексей Зайцев (Россия) – 0,50
Женщины, монобоб
Заезд 5
1. Лаура Нольте (Германия) – 1.04,48
2. Мариама Джаманка (Германия) – 0,10
3. Синтия Аппиа (Канада) – 0,34...
12. Надежда Сергеева (Россия) – 0,99
Заезд 6
1. Лаура Нольте (Германия) – 1.04,95
2. Бриана Уолкер (Австралия) – 0,27
3. Кристин де Брюин (Канада) – 0,35...
15. Надежда Сергеева (Россия) – 1,65