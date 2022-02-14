Олимпиада-2022. Бобслей. Двойки. Андрианов и Жаровцев, Гайтюкевич и Лаптев выйдут на старт

Теги Олимпийская сборная России сборная России (бобслей) результаты сборная Германии Олимпиада-2022 сборная Канады Франческо Фридрих Максим Андрианов Торстен Маргис Ростислав Гайтюкевич Владислав Жаровцев Алексей Лаптев двойки мужчины (бобслей) Бобслей/сани/скелетон

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдут первые заезды мужских бобов-двоек. Россию представят Максим Андрианов и Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины, двойки

Начало первого заезда – 15.05 по московскому времени, начало второго заезда – 16.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Арена». 

Старт-лист

2. Максим Андрианов – Владислав Жаровцев (Россия)

4. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия)

5. Джастин Криппс – Кэм Стоунс (Канада)

6. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия)

7. Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев (Россия)

8. Брэд Холл – Ник Глисон (Великобритания)

9. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия)

11. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные