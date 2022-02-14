Олимпиада-2022. Бобслей. Двойки. Андрианов и Жаровцев, Гайтюкевич и Лаптев выйдут на старт

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдут первые заезды мужских бобов-двоек. Россию представят Максим Андрианов и Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев.
Пекин, Китай
Бобслей
Мужчины, двойки
Начало первого заезда – 15.05 по московскому времени, начало второго заезда – 16.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Максим Андрианов – Владислав Жаровцев (Россия)
4. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия)
5. Джастин Криппс – Кэм Стоунс (Канада)
6. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия)
7. Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев (Россия)
8. Брэд Холл – Ник Глисон (Великобритания)
9. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия)
11. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария)