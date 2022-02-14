Олимпиада-2022. Бобслей. Двойки. Андрианов и Жаровцев, Гайтюкевич и Лаптев выйдут на старт

14 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдут первые заезды мужских бобов-двоек. Россию представят Максим Андрианов и Владислав Жаровцев, Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев.

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины, двойки

Начало первого заезда – 15.05 по московскому времени, начало второго заезда – 16.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч! Арена».

Старт-лист

2. Максим Андрианов – Владислав Жаровцев (Россия)

4. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия)

5. Джастин Криппс – Кэм Стоунс (Канада)

6. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия)

7. Ростислав Гайтюкевич – Алексей Лаптев (Россия)

8. Брэд Холл – Ник Глисон (Великобритания)

9. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия)

11. Михаэль Фогт – Сандро Михел (Швейцария)