Олимпиада-2022. Бобслей. Гайтюкевич и Мордасов дважды попали в топ-3 в тренировочных заездах, Сергеева – 14-я в монобобе

11 февраля на Олимпиаде в Пекине прошли тренировочные заезды в бобслее.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Бобслей
Мужчины, двойки
Тренировочные заезды
Заезд 3
1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 1.00,02
2. Джастин Криппс – Кэм Стоунс (Канада) – 0,02
3. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 0,08...
26. Максим Андрианов – Алексей Зайцев (Россия) – 1,11
Заезд 4
1. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 1.00,12
2. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 0,08
3. Кристофер Спринг – Майк Эвелин (Канада) – 0,09...
25. Максим Андрианов – Алексей Зайцев (Россия) – 0,90
Женщины, монобоб
Заезд 1
1. Бриана Уолкер (Австралия) – 1.04,69
2. Лаура Нольте (Германия) – 0,20
3. Кайли Хамфрис (США) – 0,32
14. Надежда Сергеева (Россия) – 1,25
Заезд 2
1. Мариама Джаманка (Германия) – 1.04,53
2. Кайли Хамфрис (США) – 0,13
3. Кристин де Брюин (Канада) – 0,17
14. Надежда Сергеева (Россия) – 1,26