Олимпиада-2022. Бобслей. Гайтюкевич и Мордасов дважды попали в топ-3 в тренировочных заездах, Сергеева – 14-я в монобобе

11 февраля на Олимпиаде в Пекине прошли тренировочные заезды в бобслее.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Бобслей

Мужчины, двойки

Тренировочные заезды

Заезд 3

1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия) – 1.00,02

2. Джастин Криппс – Кэм Стоунс (Канада) – 0,02

3. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 0,08...

26. Максим Андрианов – Алексей Зайцев (Россия) – 1,11

Заезд 4

1. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия) – 1.00,12

2. Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов (Россия) – 0,08

3. Кристофер Спринг – Майк Эвелин (Канада) – 0,09...

25. Максим Андрианов – Алексей Зайцев (Россия) – 0,90

Женщины, монобоб

Заезд 1

1. Бриана Уолкер (Австралия) – 1.04,69

2. Лаура Нольте (Германия) – 0,20

3. Кайли Хамфрис (США) – 0,32

14. Надежда Сергеева (Россия) – 1,25

Заезд 2

1. Мариама Джаманка (Германия) – 1.04,53

2. Кайли Хамфрис (США) – 0,13

3. Кристин де Брюин (Канада) – 0,17

14. Надежда Сергеева (Россия) – 1,26