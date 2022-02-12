Тренер сборной России по скелетону: «Никитина немного неуклюже пытается объяснить свои неудачи. У нее паника от результата, нужно успокоиться и понять, что делать дальше»

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов прокомментировал слова Елены Никитиной о конфликте в сборной России из-за инвентаря.

«Лена говорит сейчас о том, чего нет на самом деле. Она выступала в этом сезоне на том скелетоне, на котором хотела. Причем тут руководство? С ней говорили, ее уговаривали – но предоставили ей право самой принимать решения.

Просто сейчас спортсменка находится в шоковом состоянии. Да, была определенная стратегия внутри команды, которую Лена нарушила в начале этого сезона, хотя я как ее личный тренер и старший тренер сборной просил пойти другим путем. Но, повторюсь, она выступала весь сезон на тех скелетонах, на которых хотела.

Мне кажется, Лена сейчас немного неуклюже пытается объяснить свои неудачи.

16-е место на в Пекине – это не ее результат, она могла с закрытыми глазами выступить не хуже. Из этого следует, что Лена сама или по совету помощников, затуманивших ее голову в начале сезона, сделала неправильный выбор.

Повторюсь, проблема, описанная Леной, надуманная. Она сейчас мне высказала тысячу слов, смешав все в кучу, но я все равно не понимаю ее заявления о том, что она не будет кататься до тех пор, пока не произойдут какие-то изменения.

У Лены сейчас паника от результата, ей нужно сесть, успокоиться и понять, что мы будем делать дальше. Она еще молодая спортсменка, ей по силам достойно пройти еще один олимпийский цикл.

Я, конечно, на нее не в обиде, но она поддалась какому-то внешнему влиянию, я не узнаю ее в последние месяцы. На мой взгляд, она должна думать только о трассе, скелетоне, коньках и тренировках», – добавил Алимов.

Елена Никитина: «Сегодня президент федерации мне сказала: «Давай поговорим». Но надо было раньше разговаривать, когда все нагнеталось»

Елена Никитина: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю»