Елена Никитина: «Сегодня президент федерации мне сказала: «Давай поговорим». Но надо было раньше разговаривать, когда все нагнеталось»

Российская скелетонистка рассказала о конфликте в сборной России.

— В прошлом году вы выступали на скелетоне «Маршал?» В этом вернулись на «Шнайдер».

— Да, и из-за этого случился конфликт... Думала, что тренеры проявят мудрость, примут какое-то решение, но этого не случилось, к сожалению. Не говорю, что они плохие. У нас были прекрасные результаты с этими тренерами, с этим инвентарем. Просто когда в команде разлад, никакого результата никогда не будет. Не мы плохие или они — просто все идут вразнобой.

Все злятся и думают: «Хоть бы ты на другом инвентаре проиграла, а другой на другом выиграл». Мы сами уже такие стали. Команда разделилась. Все, кто на «Шнайдере», думают о тех, кто на другом скелетоне: «Давайте-давайте... Хоть бы он нехорошо выступил». Не потому, что мы кого-то не любим, а потому что нас носом тыкают сразу: «Вот видите, он на другом».

— Руководство с вами разговаривало?

— Сегодня президент федерации мне сказала: «Давай поговорим». Но надо было раньше разговаривать, когда все это нагнеталось. А не когда главный старт, мы в заднице... Чего сейчас уже разговаривать? – сказала Никитина.

— Если эта ситуация не разрешится, Елены Никитиной в сборной не будет?

— Да. Я просто настолько вымоталась и силы свои отправляла не туда... Я не хочу ехать на чемпионат России, где я могу просто покайфовать, потому что у меня просто нет сил.

Я на четвертый заезд выходила просто чтобы проехать — чтобы сделать какую-то свою работу. Пока не готова бороться, выступать. Хочу отдохнуть немножко, – цитирует Никитину «СЭ».