Елена Никитина: «Это провал. Первая Олимпиада скелетона без медалей с 2010 года»

Российская скелетонистка прокомментировала выступление на Олимпийских играх в Пекине (16-е место).

«Это провал. Первая Олимпиада скелетона без медалей с 2010 года.

Для меня это удар, мы очень много тренировались. Мы очень сильно хотели, а в итоге поучили худший результат. Я 16-я. Когда была юниором, и то лучше выступала.

Если быть честным, у нас в команде не очень хорошая атмосфера. Это сильно давит на меня. Надеюсь, после Олимпиады это изменится и у нас будет мир, будет одна единая цель. Все вместе мы будем сильнее, чем по одиночке.

Это касается не спортсменов, а тренеров и руководства. Я очень надеюсь, что все изменится. Хуже уже быть не может. Мы просто на дне. Реально», – сказала Никитина.