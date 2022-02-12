Тренер сборной России по скелетону о посте Никитиной в инстаграме: «Это реакция на неудачное выступление. Никакого конфликта нет»

Теги Скелетон Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 сборная России жен (скелетон) Елена Никитина Денис Алимов Спорт-Экспресс Бобслей/сани/скелетон

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов прокомментировал слова Елены Никитиной о «войне» в сборной России.

«Это реакция на неудачное выступление. Никакого конфликта нет — идут обычные, порой непростые, тренировочные процессы, когда мнения всех участников не всегда совпадают.

Понятно, что какие-то несогласия есть, но это не давление, а обычная тренерская работа. Думаю, что у нее стресс, и это естественно в сложившейся обстановке. Мы тоже все расстроены, удивлены и пытаемся проанализировать произошедшее.

К такому выступлению она была не готова. Если Саша Третьяков сказал после своего четвертого места, что он испытывает разочарование, то можно себе представить, что чувствует Лена и мы все.

Прежде, чем искать виновных, мы должны попытаться найти вину в самих себе, в том числе и Никитина», – сказал Алимов. 

Елена Никитина: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю»

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