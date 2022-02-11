Олимпиада-2022. Скелетон. Канакина, Тарарыченкова и Никитина выступят в третьей и четвертой попытках

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют медали в женском скелетоне. За Россию выступят Елена Никитина, Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова.
Пекин, Китай
Женщины
Начало третьего заезда – 15.20, начало четвертого заезда – 16.55 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
После 2 заездов из 4
1. Жаклин Нарракотт (Австралия) – 2.04,34
2. Ханна Найзе (Германия) – 0,21
3. Тина Херманн (Германия) – 0,23...
13. Юлия Канакина (Россия) – 1,17...
15. Алина Тарарыченкова (Россия) – 1,26...
18. Елена Никитина (Россия) – 1,65