Олимпиада-2022. Скелетон. Канакина, Тарарыченкова и Никитина выступят в третьей и четвертой попытках

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12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют медали в женском скелетоне. За Россию выступят Елена Никитина, Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Скелетон

Женщины

Начало третьего заезда – 15.20, начало четвертого заезда – 16.55 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

После 2 заездов из 4

1. Жаклин Нарракотт (Австралия) – 2.04,34

2. Ханна Найзе (Германия) – 0,21

3. Тина Херманн (Германия) – 0,23...

13. Юлия Канакина (Россия) – 1,17...

15. Алина Тарарыченкова (Россия) – 1,26...

18. Елена Никитина (Россия) – 1,65

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