Анатолий Пегов: «У допущенных бобслеистов и скелетонистов нулевой рейтинг, они не могут быть допущены до участия в этапах Кубка мира этого сезона»

Российские бобслеисты и скелетонисты до конца сезона не смогут выступить на КМ.

Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что российские бобслеисты и скелетонисты до конца сезона не получат возможность выступить на этапах Кубка мира.

«У всех наших допущенных нейтральных спортсменов нулевой рейтинг, поэтому они не могут быть допущены до участия в этапах Кубка мира этого сезона. Поэтому мы рассматриваем возможность выступления на Кубке Европы», – сказал Пегов. 

Он отметил, что в скелетоне квоты для участия в Кубке мира распределяются, исходя из того, сколько очков национальная команда набрала в предыдущем сезоне. В бобслее к Кубку мира допускаются пилоты, которые в течение предыдущих 24 месяцев выступали как минимум на пяти турнирах под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и как минимум на трех разных трассах.

12 декабря девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от IBSF.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
