Евгений Рукосуев: «Есть ли проблемы в сборной, о которых говорит Никитина? Конечно, есть! Она не стала бы просто так писать»

Российский скелетонист Евгений Рукосуев не стал комментировать свое выступление на Олимпиаде в Пекине (6-е место).
«Сейчас я на эмоциях не буду ничего говорить. Я сейчас могу такое сказать, что мне будет стыдно перед тренерским составом, командой, всеми болельщиками.
Есть ли проблемы в сборной, о которых говорит Елена Никитина? Конечно, есть! Она не стала бы просто так писать. Повлияли ли проблемы на результат? На мой – нет. Повлияла только голова», – сказал Рукосуев.
Елена Никитина: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю»