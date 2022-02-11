Результаты в скелетоне у мужчин на Олимпиаде-2022: немец Гротер одержал победу, Третьяков – 4-й, Рукосуев – 6-й

Кристофер Гротер из Германии одержал победу в скелетоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянин Александр Третьяков занял 4-е место.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Скелетон

Мужчины

После 4 заездов из 4



1. Кристофер Гротер (Германия) – 4.01,01

2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,66

3. Янь Вэньган (Китай) – 0,76

4. Александр Третьяков (Россия) – 0,98

5. Инь Чжэн (Китай) – 1,12

6. Евгений Рукосуев (Россия) – 1,39

7. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,75



23. Даниил Романов (Россия)

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