Результаты в скелетоне у мужчин на Олимпиаде-2022: немец Гротер одержал победу, Третьяков – 4-й, Рукосуев – 6-й

Кристофер Гротер из Германии одержал победу в скелетоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россиянин Александр Третьяков занял 4-е место.
Пекин, Китай
Скелетон
Мужчины
После 4 заездов из 4
1. Кристофер Гротер (Германия) – 4.01,01
2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,66
3. Янь Вэньган (Китай) – 0,76
4. Александр Третьяков (Россия) – 0,98
5. Инь Чжэн (Китай) – 1,12
6. Евгений Рукосуев (Россия) – 1,39
7. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,75
23. Даниил Романов (Россия)
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